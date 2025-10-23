İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 9 ilde organize suç örgütlerine eş zamanlı operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyelerine yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştiğini duyurdu.

İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma, yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi, soruşturma başlatıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin görüntülere de yer verdi.