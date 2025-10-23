Ahmet Türk hakkında beraat kararı: Mardin’de kayyum davası son buldu

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Sanık Türk'ün avukatları ise, Ahmet Türk'ün siyasetçi olduğunu ve 2011 yılında yapmış olduğu bir konuşmadan dolayı yargılanmasının kanunsuz olduğunu ifade ederek beraat kararı verilmesini talep etti.



Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Ahmet Türk'ün açıklamasının 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiğini belirterek, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.