Temizlik işleri üzerinden rüşvet ağı! Zeydan Karalar’ın rotası İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.





Suça konu her eylemin ayrı başlıklar altında ele alındığı iddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın ve eşinin mal varlığındaki artışa ve bazı belediye başkanlarının Aktaş ile ilişkilerine değinildi.



İddianamede, şüpheli Akpolat'ın suçtan elde ettiği gelirle, kendisi ve eşi Yeşim Akpolat'ın isimlerinin baş harfleri ve memleketi Erzincan'ın kodunun yer aldığı 34 RY 024 plakalı, 13 milyon 50 bin liraya bir araç aldığı anlatıldı.



Akpolat'ın bu aracın parasını şüpheli Kazım Gökhan Yankılıç aracılığıyla Yeniköy'deki bir galerinin yetkilisi şüpheli Mehmet Sağır'a gönderdiği aktarılan iddianamede, Yankılıç'ın alım işlemleri sırasında şüpheli Rabil Artan'ın yerine sahte imza attığı, noter katibi Fatih Köse'nin ise kimlik kontrolünü düzgün yapmadan satış işlemini onayladığı kaydedildi.





İddianamede, Akpolat'ın suçtan elde ettiği gelirlerle akraba ve arkadaşlarının üzerine mal varlıklarını yaptığının anlaşılması üzerine eşi Yeşim Akpolat'ın mali verilerinin MASAK'tan istendiği bildirildi.



Yeşim Akpolat'ın, eşinin suçtan elde ettiği gelirle 9 milyon 900 bin liraya lüks cip aldığı, Beykoz'daki Mesa Orman 2 konut projesine Kazım Gökhan Yankılıç aracılığıyla 29 milyon 264 bin lira kaparo yatırdığı, suçtan elde edilen kazancın izinin sürülmesinin zorlaştırılması için banka hesaplarını kullanmamaya özen gösterdiği anlatıldı.



İddianamede, Akpolat'ın "Consent 24" adlı 22 metrelik ticari bir yat sahibi olduğu iddiaları üzerine araştırmalar yapıldığı, Consent kelimesinin Türkçe karşılığının "Rıza" ve Erzincan'ın plaka kodunun ise 24 olması da dikkate alındığında Akpolat'ın bu teknenin sahibi olduğunun anlaşıldığı bildirildi.



Akpolat'ın, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirleri kendi bankacılık işlemlerine dahil etmeksizin kaynağından uzaklaştırarak arkadaşı şüpheli Numan Selim Bilgin aracılığıyla edindiği öne sürüldü.





Akpolat'ın 2016 ile 2024 yılları arasında Emza Akaryakıt Şirketi'nin ortağı, 2024'ten itibaren ise tek sahibi olduğu, bu dönemde yasal kazancının 1 milyon lira görüldüğü ancak hesap hareketlerinin gelirinden daha yüksek seyrettiği aktarılan iddianamede, Taner Çukadar adlı şüphelinin 20 Ağustos 2024'te Akpolat'ın hesabına 5,6 milyon lira yatırdığı, Akpolat'ın aynı gün 7,4 milyon lira değerinde dövizi nakit olarak yatırıp bozdurduğuna dikkati çekildi.



İddianamede, Rıza Akpolat'ın Yeşim Akpolat ile duygusal ilişkisi başladıktan sonra, suçtan elde ettiği kazancın bir kısmını Yeşim Akpolat, onun kardeşi Kazım Gökhan Yankılıç, Çiğdem Yankılıç Kangal ve Burak Kangal vasıtasıyla akladığı, bu kişiler hakkında alınan MASAK raporu ve mali veriler dikkate alındığında, hesaplarında 2022 ve sonrasında para hareketi ve miktarının arttığı belirtildi.



Yeşim Akpolat ve aile üyelerinin ekonomik durumunun, Rıza Akpolat ile ilişkisinden sonra iyileştiği belirtilen iddianamede, şüphelilerin gelirleriyle orantısız şekilde defalarca döviz bozdurdukları belirtildi.



İddianamede, Akpolat'ın şirket müdürü Taner Çukadar, Beşiktaş Belediyesinde şoför olarak çalışan Mehmet Korkmaz ve Okan Övet'in hesaplarının incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:





"Rıza Akpolat ve aile üyelerinin alışveriş, tatil harcamaları, Cumhuriyet Halk Partili bazı siyasilere yapılan düzenli ödemeler, Nevşin Mengü, İsmail Küçükkaya, Altan Sancar isimli gazetecilere, Halk Tv, Krt, Tele1 gibi televizyon kanallarında 'PR' kapsamında yapılan ödemeler gibi birçok alanda yapılan ödemelerin Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla yapıldığı, inşaat, iskan, işyeri açma, alkol izinleri gibi belediyenin yetki sahip olduğu konularda bölgedeki müteahhit, iş insanları, esnaf ve mukim kişilerden rızaen ya da icbar yoluyla toplanan paralardan havuz oluşturulduğu, havuzda toplanan paraların Akpolat'ın talimatıyla çeşitli kişi ve yerlere ödendiği, sistemin başında ise Akpolat'ın Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ ile Taner Çukadar'ın olduğu, bu iki şüpheli tutuklandıktan sonra ise sistemin başına şüpheli Mehmet Ataş'ın geçtiği, para dağıtımını yaptığı anlaşılmıştır."



"İHALE ŞARTNAMESİ AKTAŞ'IN FİRMASININ KAZANABİLECEĞİ ŞEKİLDE DÜZENLENDİ"



Suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesinde bir sistem kurduğu anlatılan iddianamede, Aktaş'ın bu sistemin bozulmaması, mevcut ihalelerde sorun yaşamamak ve sonraki dönemlerde yapılacak ihaleleri de almak maksadıyla 2022 model Volvo marka aracını Beşiktaş Belediye Başkan yardımcısı şüpheli Alican Abacı'ya rüşvet olarak verdiği, Abacı'nın rüşvet olarak aldığı aracın devrini eniştesi şüpheli Fikret Demir'in üzerine yapıp dikkat çekmemeye çalıştığı belirtildi.



İddianamede, Aktaş'ın, Abacı'nın 2022'deki düğününde sahne alan şarkıcı için organizasyon şirketine 275 bin lira ödeme yaptığı, Aktaş ifadesinde her ne kadar bu ödemeyi baskıya maruz kaldığı için yaptığını belirtse de bu tarihten sonra Beşiktaş Belediyesinde çok sayıda ihale aldığının görüldüğü aktarıldı.



Aktaş'ın, Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ozan İş'in "Sayıştay belediyedeki bazı personel zimmet borcu çıkardı. 10 Milyon TL vermen gerekiyor yoksa hak ediş ödemeni yapmayız." demesi üzerine yeğeni aracılığıyla belediyeye 10 milyon lira nakit para gönderdiği ifade edilen iddianamede, bu paranın Ozan İş tarafından teslim alındığı ve kendi zimmet borcunun ödenmesinde kullandığı bildirildi.



İddianamede, Aktaş'ın Avcılar Belediyesindeki bağlantılarına değinilerek, şüpheli Utku Caner Çaykara Avcılar'a belediye başkanı olduktan sonra Aktaş'ın sahibi olduğu Barka Atık Yönetim ve YSF Araç Kiralama Şirketlerinin belediye ihalelerine katılmaya başladığı belirtildi.



Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesindeki ilişkilerini belediye başkanlarına maddi menfaat sağlayarak güçlendirdiği ve güvenilir bir müteahhit konumuna geldiği kaydedilen iddianamede, Aktaş'ın bu bağlantılar sayesinde Avcılar Belediyesinde de aynı ağı kurmaya çalıştığı vurgulandı.



Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın, yakın arkadaşı Çaykara'ya seçim döneminde destek olunmasını istemesi üzerine Aktaş'ın Çaykara'ya 5 milyon 500 bin lira ve ücretsiz kullanımına 16 araç verdiği kaydedilen iddianamede, bu desteklerin ardından Avcılar Belediyesinin en büyük ihalesinin Aktaş'ın şirketlerine verildiği, ihale şartnamesinin de Aktaş'ın firmasının kazanabileceği şekilde düzenlendiği bildirildi.



RÜŞVET İDDİASI



İddianamede, Aktaş'ın kardeşlerinin temizlik hizmetleri firmasının, 2022 yılında Adana Seyhan Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ile 2024 yılında ise Seyhan İmar İnşaat Kültür Sağlık Ticaret Anonim Şirketi'nin Kent Temizliği ve Araç Kiralama Hizmeti İşi ile ilgili sözleşme imzaladıkları bilgisine yer verildi.



Bu firmaların hak ediş alacağına karşılık Aktaş'ın bir ödeme yaptığı anlatılan iddianamede, "Şüpheli Celal Tekin, Seyhan Belediye Başkanı olan eşi Oya Tekin'in çantacılığını yapmış, bu doğrultuda belediyeden 340 milyon TL'ye yakın alacağı bulunan Aktaş ile 19 Temmuz 2024 günü Ankara'da buluşup hak ediş ödemesi karşılığında örgüt liderinden 1 milyon dolar rüşvet parasını Oya Tekin adına teslim almıştır." ifadeleri kullanıldı.





İddianamede, Aktaş'ın Ceyhan Belediyesindeki alacaklarına karşılık, rüşvet olarak eski belediye başkanı şüpheli Kadir Aydar'ın aile şirketine ait iki taşınmazı değerinin çok üzerinde 20 milyon liraya satın aldığı, bu satışların ardından tapuların ipotekli olarak Aktaş'ın yeğenlerinin üzerine yapıldığı, bu kapsamda Aydar ve yakınlarının "rüşvet almak" suçunu işledikleri aktarıldı.



Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığı döneminde şüpheliler Hamit Ünal ve Baki Nugay'a ait Abayrak Temizlik - Barka Atık şirketine ihale verildiği, bu şirketin belediyeden düzenli ödeme alabilmesi için her ay belli bir miktarın şüpheli Özcan Zenger aracılığıyla Karalar'a ödenmesi gerektiği yönünde ifadeler bulunduğu aktarılan iddianamede, Nugay'ın şüpheli Zeydan Karalar ile yaptığı görüşmelerden sonra, Karalar'ın yönlendirmesiyle belediyede temizlik işlerinden sorumlu şüpheli Zenger'e şüpheliler Tekin Sönmez ve Adnan Tan Dehnioğlu aracılığıyla 11 farklı tarihte toplamda 4 milyon 550 bin lira rüşvet verdiği bildirildi.



İddianamede, Adıyaman Belediyesine iş yapan bir temizlik firmasının sahibi Tekin Aktaş'ın, Adıyaman Belediyesinden hak ediş ödemelerini alamadığı, hak edişleri alabilmek için Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin yönlendirmesiyle Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a şirketin proje müdürü şüpheli Savaş Çetinkaya aracılığıyla banka havalesiyle veya elden defalarca rüşvet verildiği öne sürüldü.