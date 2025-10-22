Adıyaman ve Malatya'da uyuşturucu operasyonu!
Adıyaman'ın Gölbaşı ve Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gölbaşı ve Doğanşehir ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda iki ilçede eş zamanlı 7 adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 51 gram esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, 14 kök kenevir, hassas terazi, 21 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 328 tabanca fişeği, 5 şarjör, 3 av tüfeği, 44 kuru sıkı tabanca ve kama ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.