21 Ekim 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Karar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Karar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.10.2025 00:19
ABONE OL
Karar Resmi Gazete’de! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt Devleti, Katar Devleti ve Umman Sultanlığına ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karar Resmi Gazete’de! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Karar Resmi Gazete’de! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Karar Resmi Gazete’de! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör