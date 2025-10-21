Bayraktar KIZILELMA bu kez MURAD 100-A AESA ile havalandı! ’Gök Vatan’da tarih yazacak

Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti Bayraktar KIZILELMA, MURAD 100-A AESA radar performans test uçuşunu başarıyla yaptı. (İHA)



ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD 100-A, sahip olduğu AESA (Active Electronically Scanned Array) mimarisi sayesinde çevik elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetine sahip, son teknoloji ürünü çok fonksiyonlu bir atış kontrol radarı olarak görev yapıyor. Sistem, hava-hava ve hava-yer angajmanlarını eş zamanlı olarak yönetebilirken, BVR (Beyond Visual Range) füze güdüm kabiliyetiyle modern hava muharebelerinde oyun değiştirici bir etki yaratıyor.