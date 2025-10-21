Bayraktar KIZILELMA bu kez MURAD 100-A AESA ile havalandı! ’Gök Vatan’da tarih yazacak

21 Ekim 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.10.2025 14:58 Güncelleme: 21.10.2025 15:06
Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti olan Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN'ın geliştirdiği MURAD 100-A AESA radar performans test uçuşunu tamamladı. Test uçuşu başarıyla sonuçlanırken, tarihi anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD 100-A AESA radar performans test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

BAYRAKTAR KIZILELMA BU KEZ MURAD 100-A AESA İLE HAVALANDI


Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından test uçuna ilişkin görüntüyü paylaştı.

Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti Bayraktar KIZILELMA, MURAD 100-A AESA radar performans test uçuşunu başarıyla yaptı. (İHA)Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti Bayraktar KIZILELMA, MURAD 100-A AESA radar performans test uçuşunu başarıyla yaptı. (İHA)

ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD 100-A, sahip olduğu AESA (Active Electronically Scanned Array) mimarisi sayesinde çevik elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetine sahip, son teknoloji ürünü çok fonksiyonlu bir atış kontrol radarı olarak görev yapıyor. Sistem, hava-hava ve hava-yer angajmanlarını eş zamanlı olarak yönetebilirken, BVR (Beyond Visual Range) füze güdüm kabiliyetiyle modern hava muharebelerinde oyun değiştirici bir etki yaratıyor.

Bayraktar KIZILELMA'nın test uçuşuna büyük bir ekip eşlik etti. (İHA)Bayraktar KIZILELMA'nın test uçuşuna büyük bir ekip eşlik etti. (İHA)

MURAD 100-A, geniş frekans bandı ve yanca ile yükselişte elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetiyle üstün algılama ve takip performansı sunuyor. GaN (Gallium Nitride) güç yükselteç teknolojisiyle yüksek verimlilik sağlayan radar, sayısal hüzme oluşturma (digital beam forming) yeteneğiyle birden fazla hedefi aynı anda hassas biçimde izleyebiliyor. Performansta kademeli azalma (graceful degradation) özelliği sayesinde ise sistem, olası arızalarda bile görevini yüksek güvenilirlikle sürdürebiliyor.

Bayraktar KIZILELMA'nın test uçuşuna büyük bir ekip eşlik etti. (İHA)Bayraktar KIZILELMA'nın test uçuşuna büyük bir ekip eşlik etti. (İHA)

Bu ileri teknolojiler sayesinde MURAD 100-A, KIZILELMA'nın sensör füzyon kabiliyetini artırarak platformun hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde durumsal farkındalığını en üst seviyeye taşıyor. Radar, Türkiye'nin milli savaş uçağı ekosisteminde, elektronik harp ve radar teknolojilerinde yerli çözümlerle yeni bir döneme kapı aralıyor.

