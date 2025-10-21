Bakan Tekin tarih verdi: Sınırlamayla okul kayıtları kapatılacak

(Foto: DHA)

MEVZUAT HALİNE DÖNÜŞÜLDÜ

Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda birimlerin birbirleriyle iletişim halinde çalışması için okul okul gezerek öğretmenlerle sohbetler yaptıklarını kaydeden Tekin, "Biz Anadolu'daki ilçelere genel müdür düzeyinde arkadaşlarımızı göndererek meramımızı anlattık, anlatmaya çalıştık. Ben şahsen bakan olarak göreve başladığım tarihten itibaren büyük çoğunluğu programsız olmak üzere yaptığımız okul ziyaretleri. Okullarda öğretmenler odasında, öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetler istişareler. Yaptığımız bütün toplantılarda on beş dakikadan fazla konuşmadık. Muhataplarımızla çalışma arkadaşlarımızla istişare kültürü içerisinde sözü onlara verdik. Onların anlatmak istediklerini, söylemek istediklerini dinledik. Dinlediklerimizi not alarak hayata geçirdik. 2023 yaz aylarından itibaren her yaz eğitim-öğretim yılına hazırlık genelgesi çıkarma geleneği başlattık. Bu genelgede her birisinde 50-60'şar madde oldu. Bunların hepsi bahşettiğim şeylerin hepsi öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbette illerde yaptığımız toplantılarda arkadaşlarımızın çözülmesi gerekir, ya da şu uygulamanın hayata geçirilmesi gerekir şeklindeki önerileri Bakanlıkta ilgili dairelerce değerlendirildikten sonra mevzuat haline dönüştürülerek sahayla paylaşıldı" diye konuştu.

(Foto: DHA)

BAZI OKULLARIN POPÜLER OLDUĞU İDDİASI

Ankara'da dün yaptığı bir okul ziyaretinde öğretmenlerin bir konuyu ısrarlı bir şekilde gündeme getirdiklerini kaydeden Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Biz ilkokullarımız, ortaokullarımız ortaöğretim kurumlarımızın sınava, sınavla öğrenci alanlar hariç, adrese dayalı yerleştirme yapıyoruz. Ama bazı yerlerde, bazı okullarla ilgili lehte ya da aleyhte kamuoyu oluşturuluyor. Bazı okulların popüler olduğu iddia ediliyor. İllerde, ilçelerden ilçe müdürlerimiz, il müdürlerimiz, kaymakamlarımız ve valilerimiz çocuklarını o okullara yazdırmak isteyen, aslında adresi o okulda olmadığı halde okula yazdırmak isteyen kişilerin baskılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bunun sonucunda da Türkiye genelinde ilkokullarda ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 20-22 bandına düşmüşken bazı okullara gidiyoruz, dün gittiğimiz okul böyleydi. 37-38 kişilik sınıflar var ama hemen yakınındaki bir okulda öğrenci mevcutları 20'li rakamların altına düşen sınıflar var. Şimdi burada bir dengesizlik var. Biz zaten planlamamızı, yatırım planlamamızı ona göre yapıyoruz. Devletle ilgili birimlerinden okula başlama yaşı gelen çocuklarla ilgili adres bilgilerini alıyoruz. Her bir okulumuzu bu adres bilgilerine göre sokak sokak zimmetliyoruz. Planlamamız buna göre. İhtiyaç olan mahallelerde ya da sokaklarda caddelerde okul planlaması yapıyoruz. Şimdi böyle planlamayı yapmışken bazı kişiler aslında kendi adresleri açısından uygun olmayan okullara çocuklarını yazdırmak için farklı yöntemleri deniyorlar. Neticesinde bir tür olumsuzluk ortaya çıkıyor. Bizim planlamalarımız sekteye uğruyor. Bir okulda 15-16 kişilik sınıflar, yanındaki okul da 40-45 kişilik sınıflar ortaya çıkıyor. Çocuğu aslında oraya okul müdürü bizden para istedi, kayıt parası istedi şeklinde ortaya çıkıyor. Aslında okul müdürümüzün söylediği şey şu, 'Sizin çocuğunuz bu okula kaydolamaz çünkü adresi burası değil'. Ama veli sanki şöyle kayıt parası derse kaydedecektir. Edemezler kardeşim."

SINIRLAMAYLA OKUL KAYITLARI KAPATILACAK

Ankara Altın'da okul ziyaretine konunun gündeme geldiğini belirten Bakan Tekin, "Zaten bizim arkadaşlarımız zaten çalışıyorlardı. Önümüzdeki yıl sınırlamayla okul kayıtlarının kapatıldığı bir uygulamayı hayata geçireceğiz. Yani artık taşrada arkadaşlarımız bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacaklar. İçişleri Bakanlığı'yla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda okullarımızla ilgili yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz. Öyle tablolar var ki okulumuzda işte müzik atölyesi yapmışız, çok baskı geldiği için atölyesini kapatıp sınıfa dönüştürüyorlar. Kütüphaneyi kapatıp sınıfa dönüştürmek zorunda kalıyorlar. Çok baskı var çünkü. Bunların hepsi sahada öğretmen arkadaşlarımızdan, idareci arkadaşlarımızdan sahada yaşanan sorunlarla ilgili bize geri dönüşler üzerinden oluşturduğumuz uygulamalar" dedi.

Bakan Tekin, ilçe milli eğitim müdürleriyle üçüncüsü düzenlenen toplantının devamını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.