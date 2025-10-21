21 Ekim 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Ateşkes 80 kere ihlal edildi! Refah sınır kapısı neden açılmıyor? A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor

Ateşkes 80 kere ihlal edildi! Refah sınır kapısı neden açılmıyor? A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 21.10.2025 00:06 Güncelleme: 21.10.2025 01:22
ABONE OL
Ateşkes 80 kere ihlal edildi! Refah sınır kapısı neden açılmıyor? A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor

Katil İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes sonrasında Gazze’ye insani yardım için sınır kapıları açıldı. Bölgeye yönelik normalleşme ve yeniden inşa süreci konuşulurken Siyonist ordu yeniden Gazze’yi vurmaya başladı. Konuya ilişkin canlı yayına bağlanarak açıklama yapan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, önemli bilgiler paylaştı. Kurşun, atılan imzadan bugüne kadar İsrail’in yaklaşık 80 kere ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, Refah Sınır Kapısının da yeniden kapatıldığını söyledi.

Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında atılan imza sonrasında başlayan ateşkes süreci yine İsrail işgal güçlerinin saldırısıyla ihlal edildi. Konuya ilişkin dünyadan da tepkiler çığ gibi büyürken konuya ilişkin canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, önemli açıklamalarda bulundu.

"ATEŞKES 80 KERE İHLAL EDİLDİ!"

İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirten A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, imzanın atıldığı günden bu yanan 80 kez Gazze'yi vurduğunu belirterek şöyle konuştu:

Ateşkes ihlal edildi, edilmeye devam ediyor. Hatta o imza atıldığı günden bu yana 80'i aşkın ateşkes ihlali yapıldı katil İsrail ordusu tarafından ve halen daha bu sabah saat, dün çok ağır bir bombardıman vardı malum. Onlarca kişi katledildi Gazze'de. Aynı zamanda 200 civarında da yaralı Filistinli var. Bu sabah saatlerinde de yine İsrail tarafından Sucaiye bölgesinde güya işte silahlı Hamas üyeleri hedef alındı. Ancak şimdi şöyle bir durum var. Öyle bir çıkmaza girdi artık Gazze'deki konu. İçerideki çeteler var. Bu çeteler Hamas'la İsrail'i ve dolayısıyla bu arabulucuları karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Hatırlayalım, birkaç gün önce Amerikan Başkanı Donald Trump bu silahlı güçlerden bahsetmişti. Onları Hamas'lı olarak nitelendirmişti ama dün yaptığı açıklamada ise Hamas'ın haricinde de orada silahlı güçler olduğunu kabul etti Amerikan Başkanı Trump. İsrail sürekli olarak rehinelere sığınıyor, ölü rehineler. Ancak Hamas'sa belirtilen mutabakata bağlı kaldıklarını söylüyor. Canlı olanları teslim ettik ama ölü rehineleri çıkarılması için zaman gerekiyor ve ekipman gerekiyor diyor. İsrail'se buna şu an itibarıyla izin vermiyor. Refah Sınır Kapısı kozunu kullanıyor ve bir taraftan da insanlar açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

REFAH SINIR KAPISI

Refah Sınır Kapısı ile alakalı da farklı farklı açıklamalar yapıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Pazar günü açılabilir demişti. Mısır'daki Filistin Büyükelçiliği Pazartesi günü açılacak demişti. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu dedi ki: "İkinci bir duyuruya kadar Refah Sınır Kapısı'nı kapattık" dedi. Hatta dün gün içerisinde bir 3-5 saat boyunca insani yardım tırlarının girişinin de artık sona erdiği duyurulmuştu. Malum Refah Sınır Kapısı kapalı olduğu için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınıyor bu yardım malzemeleri. Yani İsrail işgali altındaki o gümrük kapısından alınıyor. Hatta birçoğuna şahit olduk. İçeriye giriyorlar, kapıdan geri dönüyorlar.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"İSRAİL İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR"

İsrail işi yokuşa sürüyor. O nedenle birçok yardım tırı da zaten geri dönüyordu. İsrail dün bombaladı. Akşam saatlerinde açıklama yaptı tekrar, dedi ki: "Biz ateşkese uymaya devam ediyoruz" dedi ama sabah yine vurdu. Bu, bu döngü bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Öncelikli olarak Gazze'deki o çetelerin temizlenmesi ve yine akşam saatlerinde bir açıklama yapıldı İsrail tarafından. Aslında bir sonraki aşamasının da niyetini okumak anlamında önemli: Tünelleri Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, Amerikan ordusuyla birlikte, imha edeceklerini söyledi. Şimdi bu tüneller nerede? 500 kilometrelik bir tünel alanından bahsediyorduk bugüne kadar. Anladığımız kadarıyla önümüzdeki süreçte zaten %53'lük bir kısmını işgal etmiş durumda.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"GAZZE'NİN YARISI ŞU ANDA İSRAİL'İN ELİNDE"

Yine gün içerisinde sarı beton bloklar konulmaya başlandı. Malum o sarı hattan bahsediyorduk ya? Hemen orada bir düzen aldı artık İsrail ordusu. Sarı hattı da o sarıya boyadıkları beton bloklarla işte 100'er, 200'er metre aralıklarla o beton duvarları da ufaktan böyle örmeye başladılar. Yani o 365 kilometrelik Gazze topraklarının artık yarısı şu anda İsrail'in elinde. Bir taraftan da Amerikalı misafirler var. Yarın Amerikan Başkan Yardımcısı gelecek. Bugün Trump'ın danışmanı Witkoff'la damadı Kushner geldi. Hatta onların Gazze'ye de gideceği belirtiliyor yarın ve bu ateşkes müzakerelerinin ikinci aşamasının kontrol edilmesi için geldikleri belirtiliyor. Yani nereyi kontrol edecekler, Gazze'ye gidecekler mi, gitmeyecekler mi? Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirildi Amerikan heyeti tarafından. Ve sabah saatlerindeki o saldırının ardından öğleden sonra saatlerinde de durum oldukça sakindi ama Heronlar ordusu sürekli olarak Gazze'yi gözetim altında tutuyor. Akşam saatlerinde de yine bir ölü rehine daha teslim edildi Kızılaç ekiplerine. Saat 20:00 itibarıyla teslim edildi ve böylelikle de yanılmıyorsam 13'e yükselmiş oldu verilen ölü rehinelerin sayısı. Herhalde bir 15-16 civarında ölü rehine daha kaldı.

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"BİZİM BİNLERCE ŞEHİDİMİZ VAR"

Hamas bir taraftan bu ölü rehineleri teslim etmeye çalışıyor ama dünyaya da haykırıyorlar. Onu da söylemeden geçmeyelim. Hamas diyor ki: "Bütün dünya işte 15-16 tane ölü rehineye odaklanmış durumda ama bizim de binlerce şehidimiz var" diyor enkazların altında. "Biz onları çıkaramadık" diyor, "dünya buna sessiz" diyor. Haklı olarak bu isyan Gazze'den yükseliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ateşkes 80 kere ihlal edildi! Refah sınır kapısı neden açılmıyor? A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor Ateşkes 80 kere ihlal edildi! Refah sınır kapısı neden açılmıyor? A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor Ateşkes 80 kere ihlal edildi! Refah sınır kapısı neden açılmıyor? A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör