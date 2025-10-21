Ateşkes 80 kere ihlal edildi! Refah sınır kapısı neden açılmıyor? A Haber’de çarpıcı yorum: İsrail işi yokuşa sürüyor

Gazze Şeridi'nde Hamas ile İsrail arasında atılan imza sonrasında başlayan ateşkes süreci yine İsrail işgal güçlerinin saldırısıyla ihlal edildi. Konuya ilişkin dünyadan da tepkiler çığ gibi büyürken konuya ilişkin canlı yayına bağlanan A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, önemli açıklamalarda bulundu.

"ATEŞKES 80 KERE İHLAL EDİLDİ!"

İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirten A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, imzanın atıldığı günden bu yanan 80 kez Gazze'yi vurduğunu belirterek şöyle konuştu:

Ateşkes ihlal edildi, edilmeye devam ediyor. Hatta o imza atıldığı günden bu yana 80'i aşkın ateşkes ihlali yapıldı katil İsrail ordusu tarafından ve halen daha bu sabah saat, dün çok ağır bir bombardıman vardı malum. Onlarca kişi katledildi Gazze'de. Aynı zamanda 200 civarında da yaralı Filistinli var. Bu sabah saatlerinde de yine İsrail tarafından Sucaiye bölgesinde güya işte silahlı Hamas üyeleri hedef alındı. Ancak şimdi şöyle bir durum var. Öyle bir çıkmaza girdi artık Gazze'deki konu. İçerideki çeteler var. Bu çeteler Hamas'la İsrail'i ve dolayısıyla bu arabulucuları karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Hatırlayalım, birkaç gün önce Amerikan Başkanı Donald Trump bu silahlı güçlerden bahsetmişti. Onları Hamas'lı olarak nitelendirmişti ama dün yaptığı açıklamada ise Hamas'ın haricinde de orada silahlı güçler olduğunu kabul etti Amerikan Başkanı Trump. İsrail sürekli olarak rehinelere sığınıyor, ölü rehineler. Ancak Hamas'sa belirtilen mutabakata bağlı kaldıklarını söylüyor. Canlı olanları teslim ettik ama ölü rehineleri çıkarılması için zaman gerekiyor ve ekipman gerekiyor diyor. İsrail'se buna şu an itibarıyla izin vermiyor. Refah Sınır Kapısı kozunu kullanıyor ve bir taraftan da insanlar açlıkla terbiye edilmeye çalışılıyor.