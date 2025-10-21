21 Ekim 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri 50 ilde FETÖ operasyonu: 286 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 21.10.2025 08:27 Güncelleme: 21.10.2025 09:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ’ye yönelik son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 154’ü tutuklanırken, 79’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik son bir aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

50 İLDE FETÖ OPERASYONU

154 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 50 ilde FETÖ'ye yönelik son bir aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda; 286 şüphelinin yakaladındığını belirterek 154'ünün tutuklandığını, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerine ise devam edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

