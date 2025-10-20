İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Polise düşman diyene müsaade etmeyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya "Terörsüz Türkiye; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir." ifadelerini kullandı.

İşte Yerlikaya'nın sözleri:

"SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYENLER VAR"

"Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir. Süreci sabote etmek isteyenler var."

"HİÇBİR GÜÇ ÖNÜMÜZDE DURAMAYACAK"

"Terörsüz Türkiye hedefiyle gözyaşının değil, birliğin hakim olduğu bir geleceği inşa edeceğiz. Terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz inancımız, kardeşliğimiz ve ay-yıldızlı bayrağının altından millet olma iradesidir. Bu kardeşlik yükseldikçe hiçbir güç milletimizin önünde duramayacaktır."

"BU SÖYLEMİ LANETLİYORUM"

"Hiç kimse fedakarca görev yapan, serden geçen polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz, bu söylemi lanetliyorum. Herkes diline, söylemine dikkat etmeli"