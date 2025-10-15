15 Ekim 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Siber suçlara operasyon! 61 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 08:01
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 27'sinin tutuklandığını, 17’si hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

