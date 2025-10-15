Siber suçlara operasyon! 61 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 27'sinin tutuklandığını, 17'si hakkında da adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...