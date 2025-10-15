AK Parti'den TBMM'de grup toplantısı! Bakan Ali Yerlikaya milletvekillerini bilgilendirdi
AK Parti, TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, milletvekillerini bilgilendirdi.
AK Parti, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin bilgilendirme için TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi.
Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Genel Kurul'da görüşmelerine başlanması planlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kapalı grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yüksek hızdan, kırmızı ışık ihlalinden, hatalı şerit değiştirmeden ve yaklaşma mesafesine uymamadan dolayı günde 10 insanımızı kaybediyoruz, yıllık 6 bin 500 civarında insanımızı kaybediyoruz. Caydırıcı etkin cezaları koymamız lazım." dedi.
Bir gazetecinin "Kargo ve ticari araçlara trafikte uygulanan radar cezalarına ilişkin yeni bir düzenleme kanun teklifine bir önerge ile eklenecek mi?" sorusuna Güler, "Hayır" yanıtını verdi.
Caydırıcı cezalar olmazsa ihlallerin devam edeceğini vurgulayan Güler, "Yaz boyunca trafik levhalarında çok iyi çalışmalar yapıldı. Hem Karayolları Genel Müdürlüğümüz hem İçişleri Bakanlığımızın Trafik Daire Başkanlığı. Çok iyi düzenlemeler oldu. Bazı eksik kalan yerler tamamlandı. Tabela kirliliği diyeceğimiz şeyler azaltıldı. O zaman bizim kurallara uymaktan başka çaremiz yok." ifadesini kullandı.
Kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildikten sonra trafik cezalarında 1 Ocak'ta yeniden değerleme oranına göre bir güncelleme olup olmayacağına yönelik soru üzerine Güler, "Yeniden değerleme oranlarından sonra herhangi bir artış olmayacak. Bu cezalar geçerli olacak. Yeniden değerleme oranlarına tabi olmayacak." açıklamasında bulundu.
11. Yargı Paketi'nde LGBTİ bireylere ilişkin bir düzenleme olup olmadığına yönelik soruyu ise Güler, "Bize ulaşan öyle bir taslak yok. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve diğer bakanlıklarımız akademisyenlerle çalıştaylar yapıyorlar. Bu konulardaki dünya uygulamaları nedir, ülkemizdeki mevcut durum nedir? Bu konularda raporlar, araştırmalar var. Bu değerlendirmeler yapılıyor ama bir taslak haline gelmiş değil, çalışılıyor. Herkes düşüncelerini, fikirlerini ifade ediyor." diye yanıtladı.
