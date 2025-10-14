Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tribünde destek! İşte gol sevinci...
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli'de zorlu Gürcistan ile heyecan dolu bir maça çıkıyor. Başkan Erdoğan ise Bizim Çocuklar'a destek için Kocaeli Stadyumu'nda milli maçı takip ediyor. Öte yandan Türkiye'yi ilk yarıda 3-0 öne geçiren Yunus Akgün'ün golünden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ise dikkatlerden kaçmadı.
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı taraftarı önünde Gürcistan ile zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor.
Grubunda Gürcistan ile oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan Milli Takım, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında da kazanıp puanını 9'a yükseltmek istiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ TAKIM'A TRİBÜNDE DESTEK!
Başkan Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.
Başkan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik ediyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN GOL SEVİNCİ
İlk yarıda Türkiye'yi 3-0 öne geçiren Yunus Akgün'ün golünden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin ise yüz ifadesi dikkat çekti. Öte yandan Milli maça damga vuran o anlar da gündem oldu.
