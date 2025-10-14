Başkan Erdoğan’dan Milli Takım’a tribünde destek! İşte gol sevinci...

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Grubunda Gürcistan ile oynadığı ilk maçı 3-2 kazanan Milli Takım, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında da kazanıp puanını 9'a yükseltmek istiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MİLLİ TAKIM'A TRİBÜNDE DESTEK!

Başkan Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GOL SEVİNCİ

İlk yarıda Türkiye'yi 3-0 öne geçiren Yunus Akgün'ün golünden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sevinci ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin ise yüz ifadesi dikkat çekti. Öte yandan Milli maça damga vuran o anlar da gündem oldu.