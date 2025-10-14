Başkan Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tam destek!

14 Ekim 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 22:07
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda bu akşam Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Kocaeli’deki Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan protokol tribününde yerini aldı.
