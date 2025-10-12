12 Ekim 2025, Pazar
Kiralardan stopaj kesintisi mi yapılacak? Bakanlıktan yalanlama geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 14:34 Güncelleme: 12.10.2025 14:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını, kira stopajına yönelik herhangi bir değişikliğin gündemde olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

