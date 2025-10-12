Emine Erdoğan’dan Trabzon ziyareti paylaşımı

12 Ekim 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.10.2025 19:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trabzon ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Şehrimize kazandırılan her yeni eserin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trabzon ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trabzon'a, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreni için giden Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Trabzon'da, bereketiyle ve güzelliğiyle hepimizi kucaklayan bu topraklarda, değerli Trabzonlularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Şehrimize kazandırılan her yeni eserin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

