11 Ekim 2025, Cumartesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de komşularıyla sohbet etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.10.2025 12:30 Güncelleme: 11.10.2025 12:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Erdoğan, ardından bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek üzere Ayder Yaylası'na geçti.

GÜNEYSU'DAKİ KOMŞULARLA SOHBET!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak üzere gittiği memleketi Rize'de çalışmalarını sürdürüyor.

Erdoğan, Güneysu ilçesindeki baba ocağında hemşehrileriyle bir araya gelerek sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, komşularının hal ve hatırını sordu.

Erdoğan ardından bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek üzere Ayder Yaylası'na geçti.

