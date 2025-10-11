Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de komşularıyla sohbet etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Erdoğan, ardından bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek üzere Ayder Yaylası'na geçti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak üzere gittiği memleketi Rize'de çalışmalarını sürdürüyor.
Erdoğan, Güneysu ilçesindeki baba ocağında hemşehrileriyle bir araya gelerek sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, komşularının hal ve hatırını sordu.
Erdoğan ardından bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde incelemek üzere Ayder Yaylası'na geçti.
