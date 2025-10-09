2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Teknik ve fiziki altyapıdan eğitim kadrosuna, müfredattan yurt ve barınma imkanlarına kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ediyoruz. Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet hamdolsun biz olduk bundan da her zaman gurur duyuyoruz.” dedi.

