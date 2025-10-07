Trafikte yeni dönem! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Yerleşim yerlerinde denetimler artacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafikte yeni dönem uygulamalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte denetim gücünü artırdıklarını kaydederek, cezaların caydırıcı olacağını kaydetti. Bakan Yerlikaya, yerleşim yerlerinde denetimler artacağını söyledi.

Bakan Yerlikaya, "Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık" dedi.

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Trafik kural ihlalleri ile ilgili 5 Kural ihlalinden Can kaybına en çok vesile olan 5 kural ihlalimiz var. %84,7 yani %85 sadece o 5 kurayla oluyor.

Denetimi olması gereken noktaya getirdik caydırıcı kuralla ilgili birazdan sunumlarda göreceksiniz denetime ne kadar artırırsak artıralım. Kural caydırıcı olmadığı zaman eksik kalıyor.

YENİ YASA CAYDIRICI OLUR MU?

Öyle olacağını düşünüyoruz. Çünkü çalışmalarımız dünyayı izledik. Bunu Başaran ülkelerde iyi izledik ve arkadaşlarımız bunun Türkiye de bir yeni caydırıcı kural modeli nasıl olur diye çalıştık.

YENİ KANUNUN İHLALLERİ ÖNLEYECEK Mİ?

Türkiye'deki can kaybı ve yaralanmalı trafik kazalarının %79'u yerleşim yeri içinde olur diyor%21'i Yerleşim yeri dışında olur diyor ki yerleşim yeri içindeki can kayıplarını inceledik 30 limit olan yerde 50 limit olan yerde 80 olan yerlerde bunların hepsine baktık.

YERLEŞİM YERLERİNDE DENETİMLER ARTACAK MI?

Artıracağız artırmamız lazım Çünkü bize enteresan mailler geliyor.

AMBULANS VE İTFAİYELERE YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLER İÇİN YENİ CEZA VAR MI?

O zaman yani aracın içerisinde geçen giden ambulans ettiğinden belki akrabası belki tanıdığı belki komşusu veya Bunlar olmak zorunda değil ya o da bizim bir vatandaşımız veya misafirimiz Dolayısıyla Fermuar sistemi dediğimiz ekranlarda arkadaşlar gayet güzelmiş teşekkür ediyorum biz böyle bir durumda Yani ambulansla yol vermiyorsa çok enteresan görüntüler vardır. Halen ısrarla adam rica ediyor lütfen diyor bak hastam var kamerada Siz çekiyor Yol verin bana diyor anons ediyor dışarıya çekilmiyor o zaman 30 güne ehliyetini bu 30 günde aracını Biz bağlıyoruz Şu olması gereken sistem tüm bunu Başaran ülkelerde Fermantasyon bizde de son dönemlerde böyle çok güzel örnekler var. 5 yılda iki kere tekrar ederse ehliyetine el konacak.

