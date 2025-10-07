Katil İsrail esir almıştı! 15 Türk aktivist yurda döndü | Havalimanında duygu dolu anlar

Katil İsrail'in abluka uyguladığı Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla, 31 Ağustos'ta Barcelona'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu, geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından yasa dışı şekilde işgal edilerek içerisindeki aktivistler esir alındı. Esir alınan 15 Türk aktivist, THY uçağıyla yurda geri getirildi.

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma sessiz kalmayarak insanlık adına bir araya gelen 50'den fazla ülkeden vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'nda birleşerek Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıktı.

İnsani yardım, temizlik ve sağlık malzemelerinin bulunduğu filo, Gazze'ye son 30 mil kala işgalci İsrail deniz güçleri tarafından yasa dışı şekilde durduruldu ve içindeki aktivistler rehin alındı.

Türkiye'nin girişimleri sonucunda, 36'sı Türk olmak üzere toplam 137 aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Bu gelişmenin ardından diğer 15 Türk aktivist de yurda getirildi.

15 TÜRK AKTİVİSTİ TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL'A ULAŞTI

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

İLK MESAJLAR A HABER'DE

Aileleriyle kavuşan 15 Türk aktivist, ilk açıklamalarını A Haber'e yaparak, "Artık bu mücadele bizi güçlendirmeye devam edecek. Akın akın gelmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

"ALLAH'IN BİR PLANI VAR"

Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Sümeyye Sena Polat, "Allah'ın bize bir vaadi var, Allah'ın bir planı var. Onlar istedikleri kadar plan yapsın. Asıl kahraman Gazzeliler. Biz her zaman Gazzelilerin yanındayız" dedi

KATİL İSRAİL'DEN AKTİVİSTLERE İŞKENCE

A Haber mikrofonlarına açıklama yapan bir aktivist, "Tüm dünyadan bizlere destek mesajları geldi. Bizlerin arkasında olan herkese çok teşekkür ederim. Orada işkencelere maruz kaldık. Aşdod Limanı'na vardığımızda bir saat boyunca güneşin altında bekletildik. En çok şok olduğum ve uyandığım an ise, İsrail askerleri arasında kendi vatandaşımızın da bulunmasıydı. Pasaportlarımızla bize vurup 'Bundan bizde de var' diyerek işkence yaptılar. " dedi.

"ABLUKA KIRILANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Eşini Bekleyen Hakan Şimşek'in Eşi A Haber'de açıklamalarda bulunarak, "İsrail saldırıya başladığında en son o zaman görüştüm. Ardından bir daha hiç haber alamadım. İnşallah bugün eşime kavuşacağım. Bir yandan endişe hissediyorum, ama duadan başka elimizden bir şey gelmedi. Ama hamdolsun, Rabbim bu günleri gösterdi. Biliyorum ki eşim durmayacak ve Gazze'nin ablukadan kurtulana kadar mücadeleye devam edecek." dedi.