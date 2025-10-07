07 Ekim 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları 15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul'a ulaştı
15 Türk aktivisti taşıyan uçak İstanbul’a ulaştı

ahaber.com.tr
Giriş: 07.10.2025 19:29
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.
