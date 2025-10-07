Başkan Erdoğan Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’nde! İmzalar atıldı

Başkan Erdoğan ve Aliyev zirve sonrası sohbet etti (AA)

"İSRAİL'İN SALDIRILARI BÖLGE İSTİKRARINA TEHDİT"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen 12. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in saldırılarına değinen Başkan Erdoğan, "Gazze'de 66 bin masumun hayatına mal olan katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmeler memnuniyet vericidir. Biz, ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İsrail'in saldırıları bölge istikrarına tehdit oluşturuyor." dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemli olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Suriye'de ise istikrarın tesisi, bölgemizde ve ötesinde güvenliğin sağlanması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen, Suriye hükümetinin son dokuz ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'nde liderler, Gebele Bildirisi ile TDT+ formatı kurulması, TÜRKSOY'un güçlendirilmesi ve geliştirilmesine dair karara imza attılar.

Törenin ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sohbet etti.