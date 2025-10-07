Başkan Erdoğan Azerbaycan'daki Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’nde! İmzalar atıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın tarihi Gebele kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katıldı. Zirvede Gebele Bildirisi ile TDT+ formatı kurulması, TÜRKSOY'un güçlendirilmesi ve geliştirilmesine dair karara imzalar atıldı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler Gebele'de inşa edilecek caminin temel atma töreninde butona bastı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın tarihi Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katıldı.
ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Gebele şehrine gitti.
"ERMENİSTAN İŞGALİNİ UNUTMAYACAĞIZ"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 12. Türk devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik açıklamalarda bulundu.
Aliyev, "TDT ciddi bir jeopolitik merkez olarak ortaya çıkıyor. Ortak tarihimiz ve etnik köklerimiz bizi bir aile olarak birleştiriyor. Ülkelerimiz arasında askeri teçhizat alanında iş birliği önemli. TDT'nin birleşik bir güç merkezi olarak hareket etmesi son derece önemlidir.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması Güney Kafkasya'yı bir barış yurduna dönüştürecektir. Ermenistan'ın işgalini asla unutmayacağız, savaş meydanlarında kanlarını dökülen şehitlerimizin anısını yaşatacağız.
Washington Zirvesi'nin önemli sonuçlarından biri de Zangezur koridorunun açılmasıdır. Orta Koridor üzerinden yük taşımacılığı 2022'den bu yana artış gösterdi.
Ülkelerimiz arasında askeri, savunma ve güvenlik alanlarındaki geniş iş birliğimizi göz önünde bulundurarak, 2026 yılında Azerbaycan'da Türk Devletleri Örgütü (TDÖ) üye ülkelerinin ortak askeri tatbikatını düzenlemeyi öneriyoruz." dedi.
"İSRAİL'İN SALDIRILARI BÖLGE İSTİKRARINA TEHDİT"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen 12. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in saldırılarına değinen Başkan Erdoğan, "Gazze'de 66 bin masumun hayatına mal olan katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmeler memnuniyet vericidir. Biz, ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İsrail'in saldırıları bölge istikrarına tehdit oluşturuyor." dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemli olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Suriye'de ise istikrarın tesisi, bölgemizde ve ötesinde güvenliğin sağlanması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Birçok zorlukla mücadele etmesine rağmen, Suriye hükümetinin son dokuz ayda kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 12. Zirvesi'nde liderler, Gebele Bildirisi ile TDT+ formatı kurulması, TÜRKSOY'un güçlendirilmesi ve geliştirilmesine dair karara imza attılar.
Törenin ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.
Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile sohbet etti.
İmza töreninin ardından liderler, Azerbaycan ve Türkmenistan ortaklığıyla Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma törenine video konferansla bağlantı gerçekleştirdi. Liderlerin, önlerindeki butonlara basmasıyla caminin temeline ilk beton dökülmeye başlandı.
Üye ülke liderleri, tören sonrasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Nohurgol Devlet Konukevi'nde verilecek resmi yemeğe katılmak üzere buradan ayrıldı.
ZİRVEYE KİMLER KATILIYOR?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde Haydar Aliyev Kongre Merkezi'de düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev de katılıyor.
