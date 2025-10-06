06 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan Özel Kuvvetler Komutanlığına ziyaret

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'ndan Özel Kuvvetler Komutanlığına ziyaret

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 06.10.2025 15:06
ABONE OL
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan Özel Kuvvetler Komutanlığına ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Özel Kuvvetler Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, 18-29 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilen "5'inci En İyi Komando Kolu" yarışmasında birinci olan kol personeline ödül verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan Özel Kuvvetler Komutanlığına ziyaret Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan Özel Kuvvetler Komutanlığına ziyaret Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan Özel Kuvvetler Komutanlığına ziyaret
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör