Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan suçluların yakalanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ile ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı

'Yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., 'Kasten yaralama, nitelikli yağma ve banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve silahla tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ö., 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ulusal seviyede aranan S.B., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan H.E. Gürcistan'da yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.İ. İran'da, 'Kasten yaralama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. Hırvatistan'da, 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. Almanya'da, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.T. isimli Arnavutluk'ta yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.