Ankara'da su krizi büyüyor: Tuvaletler kokuyor duş alınamıyor | Vatandaş isyanda
Başkentte son bir haftadır yaşanan su borusu patlamaları, özellikle Mamak’ta uzun süreli kesintilere yol açtı. ASKİ tankerlerle su dağıtırken, vatandaşlar hijyen sorunları nedeniyle bulaşıcı hastalık riskinden endişeli. Mahalle sakinleri “tuvaletler kokuyor, hasta olacağız” diyerek tepki gösterdi. Tuvalet ihtiyacı için bile suyun yetmediği Ankara'da vatandaşlar "Yetkililer oyun oynuyor, su akacak deniyor ama akmıyor" ifadelerini kullandı.
"TUVALETLER KOKUYOR HASTA OLACAĞIZ"
Sabah'ın haberine göre Cem Eker, "Burası Türkiye'nin başkenti, böyle rezillik olmaz" diyerek tepkisini dile getirdi.
Mahalle sakini Nurten Onuş ise, "Zirvekent'te oturuyorum, tuvaletler kokuyor, hasta olacağız" sözleriyle sıkıntıyı aktardı. Susuz geçen günlerde hijyen sorunları büyürken bulaşıcı hastalık riski arttı.
"YETKİLİLER OYUN OYNUYOR"
Vatandaşlar bulaşıklarını, temizliklerini yapamadıklarını, verilen suyun tuvalete bile yetmediğini belirtti. Birçok kişi "Yetkililer oyun oynuyor, su akacak deniyor ama akmıyor" diyerek ASKİ'ye tepki gösterdi.
Öte yandan Mansur Yavaş, önceki yıllarda altyapıya dair büyük projeler açıkladı. Gölbaşı-Mamak İçme Suyu Hattı, Etimesgut ve çevresine yönelik atık ve yağmur suyu çalışmaları, Sincan-Polatlı'ya uzanan dev içme suyu hattı kamuoyuna "tamamlandı" ya da "devam ediyor" ifadeleriyle duyuruldu.
Ancak bugünkü kriz, "Yatırım yapıldıysa sular neden kesiliyor? Yapılmadıysa bütçeler nereye harcandı?" sorularını gündeme taşıdı.
