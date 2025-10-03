Yaşam

Ankaralının çilesi bitmiyor! ASKİ duyurdu: 5 ilçede su kesintisi

CHP yönetimindeki Ankara'da su krizi sürüyor. Vatandaşları mağdur eden kesintilere bir yenisi daha ekleniyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle kötü haberi duyurdu. ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, arıza sebebiyle Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacak. 4 Ekim saat 08.00'den, 5 Ekim saat 08.00'e kadar sürecek olan kesinti, binlerce vatandaşı etkileyecek. İşte su kesintisinin uygulanacağı ilçeler...

ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle 5 ilçenin kısmi bir alanında yarın saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK BÖLGELER

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler, Etimesgut ilçesinde Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman ve Yeşilova mahalleleri. Sincan ilçesinde Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ ve Sincan üst kotlarında kalan Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı ve Ertuğrulgazi mahalleri. Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi'nin bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi İLKO Sitesinin tamamı, Mavi Ladin Sitesi, Gama Sitesi, Çakırbey Villaları, Alacaköy Villaları, Dost Kent Sitesi, Sizinevler Sitesi, Angora Evleri, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, ve Ümitköy mahalleleri. Yenimahalle ilçesinde Ata, Cumhuriyet ve Susuz mahalleleri. Kahramankazan ilçesinde Kazan Saray Mahallesi ile Keresteciler bölgesi.