Bakanlık duyurdu: Şeker pancarında alım fiyatı güncelledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2025 17:39 Güncelleme: 02.10.2025 19:03
Bakanlık duyurdu: Şeker pancarında alım fiyatı güncelledi

Tarım Bakanlığı şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatının ton başına kota tamamlama primi dahil 3 bin 100 TL olarak güncellendiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 3 bin 100 lira olarak yeniden belirlendiğini duyurdu.

Bakanlığın Nsosyal hesabından, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (TürkŞeker) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 30 Eylül'de ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 lira olarak belirlenen şeker pancarı alım fiyatı, 3 bin 100 lira olarak güncellendi.

