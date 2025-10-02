Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş ile Adalet Bakanı Tunç bir araya geldi

Göktaş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Çocuklarımızın, ailelerimizin ve kadınların haklarını korumak, toplumsal adaleti güçlendirmek için attığımız ortak adımları istişare ettik. İşbirliklerimizle ülkemizin güvenini ve huzurunu sağlamaya, Aile Yılı çalışmalarımızın kapsayıcılığını artırmaya devam edeceğiz."