SON DAKİKA! İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

30 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2025 08:29
Bandırma'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda Umuryeri önlerinde makine arızası yapan 98 metre boyundaki kargo gemisi için kurtarma ekipleri yönlendirildi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Ayrıntılar geliyor...

