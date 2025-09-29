Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a adli kontrol kararı! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilere belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar almıştı. Özcan'ın sığınmacılara yönelik aldığı kararlara karşı hakkında sivil toplum kuruluşları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

SIĞINMACILARA KARŞI NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU

Özcan hakkında Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'nefret ve ayrımcılık' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li Özcan'a adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.