Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a adli kontrol kararı! Yurt dışı çıkış yasağı konuldu
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik aldığı skandal kararların ardından başlatılan soruşturmada mahkemeden karar çıktı. Görülen davada Özcan'a adli kontrol tedbiri uygulanırken yurt dışı çıkış yasağı da konuldu. Dava ise 10 Ekim tarihine ertelendi.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişilere belediye tarafından ayni ve nakdi yardımı keserken, su ücretlerine 10 kat zam yapıp, nikah ücretlerinin de 100 bin TL olması yönünde karar almıştı. Özcan'ın sığınmacılara yönelik aldığı kararlara karşı hakkında sivil toplum kuruluşları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
SIĞINMACILARA KARŞI NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU
Özcan hakkında Bolu 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'nefret ve ayrımcılık' suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, CHP'li Özcan'a adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.
Kararı sosyal medya hesabından duyuran Başkan Tanju Özcan, "Suriyeli sığınmacıların Bolu'dan gitmeleri için geçmişte bazı kararlar aldım. Bu kararlar ile ilgili hakkımda çok sayıda şikayet oldu. Bu şikayetler sonucunda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca defalarca takipsizlik (KYOK) kararları verildi ve bu kararlar kesinleşti. Tüm bunlara rağmen birkaç ay önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kamuoyuna yaptığı paylaşım sonrasında aynı konuda çok sayıda takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemece açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. Bu ne garip bir sığınmacı sevgisidir anlamak mümkün değil. Bu tuhaf kararı Türk milletinin vicdanına havale ediyorum" dedi.
Duruşma, 10 Ekim tarihine ertelendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler…
- Türk usulü uzun yaşam sırrı! Çay içmek kalp krizi riskini azaltıyor mu? Uzmanlar açıkladı
- 2025 YARGITAY PERSONEL SONUÇ EKRANI: Yargıtay personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- 29 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Kesinti hangi ilçelerde olacak, saat kaçta gelecek?
- YENİ HAFTADA REKOR SEVİYE! 29 Eylül 2025 Altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
- 29 EYLÜL PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler ve programlar var, saat kaçta başlayacak?
- 2025 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Kadro belli mi?
- HAVA DURUMU | MGM'den yağış alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir çok kuvvetli geliyor | 29 Eylül - 3 Ekim 2025
- Ev hanımları için şaşırtan araştırma: 5 dakikalık ev işi ömrü 6 yıl uzatıyor mu? Bilim açıkladı
- 28 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- 2 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: A101 Aldın Aldın katalog fırsatlarında neler var? Karavan, tiny house, bulaşık makinesi…