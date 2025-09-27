27 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile New York'ta görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile New York'ta görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.09.2025 10:45
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile New York’ta görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 80. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Tatar ile New York'ta Türkevi'nde görüştüğü belirtildi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör