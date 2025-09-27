Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Turizm Günü’nü kutladı

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Pek çok sektörü destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan, bacasız sanayimiz turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü'nü tebrik ediyorum. Bu yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık. İnşallah 2025 sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefimize ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.