Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü! "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"

(Foto: AA)

"NETANYAHU BARIŞI SABOTE ETMEKTEN ALIKONULMALI"

Erdoğan, İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.

"İSRAİL DURDURULMALI"

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.