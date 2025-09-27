Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü! "Netanyahu barışı sabote etmekten alıkonulmalı"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İsrail Hükümetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.
Görüşmede Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Filistin'de iki devletli çözümün sağlanması için anlamlı adımlar atıldığını belirtti.
"NETANYAHU BARIŞI SABOTE ETMEKTEN ALIKONULMALI"
Erdoğan, İsrail Hükûmetinin her eylemiyle barışa niyetli olmadığını ortaya koyduğunu, Netanyahu'nun artık barışı sabote etmekten alıkonulması gerektiğini ifade etti.
"İSRAİL DURDURULMALI"
Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz girişi için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti.
Erdoğan, Başbakan Sanchez'in Sumud yardım filosu hakkında gösterdiği hassasiyeti memnuniyetle karşıladığını ve Türkiye olarak durumu çok yakından takip ettiklerini ifade etti.
