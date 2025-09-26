Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü! "Netanyahu hükümeti durdurulmalı"

26 Eylül 2025, Cuma
Giriş: 26.09.2025 18:41 Güncelleme: 26.09.2025 19:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Filistin’e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin'de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

İNGİLTERE'YE FİLİSTİN'İ TANIMA TEBRİĞİ
İngiltere Başbakanı Starmer'ı ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ DURDURULMALI"
Başkan Erdoğan, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.

