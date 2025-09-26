Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile telefonda görüştü! "Netanyahu hükümeti durdurulmalı"

(Foto: AA)

İNGİLTERE'YE FİLİSTİN'İ TANIMA TEBRİĞİ

İngiltere Başbakanı Starmer'ı ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin'i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ DURDURULMALI"

Başkan Erdoğan, Filistin'e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.