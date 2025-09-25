Rekabet Kurulu’ndan Spotify’a ayrımcılık ve yıkıcı fiyatlama soruşturması

Rekabet Kurulu, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify Dijital Yayıncılık Hizmetleri AŞ, Spotify Yönetim Destek Hizmetleri AŞ, Spotify AB ve Spotify Technology SA'dan oluşan ekonomik bütünlük (Spotify) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.



Rekabet Kurumu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, müzik sektöründe son yıllarda hız kazanan dijital dönüşümün, dinleyicilerin abonelik ücreti ödeyerek ya da reklam izleyerek istedikleri şarkıya anında ulaşabildikleri çevrim içi müzik platformlarını günlük yaşamın önemli parçası haline getirdiğine işaret edildi.



Alışkanlıkları köklü biçimde değiştiren platformların, müzik endüstrisindeki rekabet dinamiklerini de etkilediği belirtilen açıklamada, Kurulca, çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında faaliyet gösteren Spotify hakkında yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı aktarıldı. Açıklamada, bu kapsamda elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan tespitlerin ciddi ve yeterli bulunarak, firmanın Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.



SORUŞTURMADA İKİ TEMEL İDDİA

Soruşturmanın iki temel iddia üzerine yoğunlaşacağının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ayrımcılık iddiası kapsamında Spotify'ın, hak sahipleri arasında, müzik eserlerini çalma listelerine ekleme, sıralama, görünürlük, öneri algoritmalarında öne çıkarma gibi unsurlar yönünden ayrımcılık yapıp yapmadığı incelenecek. Yıkıcı fiyatlama iddiası kapsamında Spotify'ın Türkiye'deki abonelik fiyatlarının, rakiplerinin veya müzik eserleri üzerindeki hak sahiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştıracak şekilde düşük belirlenip belirlenmediği incelenecek."



Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

