ABD Başkanı Trump’tan Rusya’ya gözdağı: O uçaklar vurulmalı!

BM'de yapılacak Gazze zirvesi öncesinde basına açık şekilde Trump-Zelenskiy görüşmesi gerçekleşti. ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğini yineleyen Trump, Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaması gerektiğini savundu.

"UKRAYNA'NIN MÜCADELESİNE SAYGI DUYUYORUZ"

BM binasında yapılan basına açık görüşmede Trump, ABD'nin Ukrayna'ya olan desteğine vurgu yaparak, "Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz." dedi.

"İHLAL YAPAN RUS UÇAKLARI DÜŞÜRÜLMELİ"

ABD Başkanı, "NATO ülkeleri, hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli mi?" şeklindeki bir soruya, "Evet, öyle düşünüyorum." diye yanıt verdi. Trump daha sonra, "Peki siz o NATO ülkelerine destek verecek misiniz?" şeklindeki soruya ise, "Duruma göre." diye karşılık verdi.

Avrupa ülkelerinin Rusya'dan petrol ve doğal gaz almaya son vermesi çağrısında bulunan Trump, Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban ile görüşeceğini ve bu görüşmeden sonra Orban'ın da Moskova'dan doğal gaz almayı durduracağına inandığını söyledi.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ OLUR MU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ne zaman görüşüp savaşın sona ermesine yönelik son durumu değerlendireceği sorulan Trump, "Bir ay içinde bu konuda sizi bilgilendiririm." dedi. Trump ayrıca, "Şu anda en büyük ilerleme, Rus ekonomisinin çok kötü durumda olması." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, Trump'a kişisel olarak teşekkür ederken, ABD ile Avrupa'nın Moskova'ya daha güçlü yaptırımlar uygulamasını ve Avrupa'nın Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı durdurmasını talep ettiklerini belirtti.