Soykırımcı İsrail’e küresel abluka! A Haber’de çarpıcı yorum: Dijital anlamda Filistin devleti planı

Gazze Şeridi'nde başlayan soykırım planına karşı çıkan ülkeler bir bir Filistin Devletini tanıdığını açıkladı. A Haber canlı yayınında bugüne kadar toplamda 151 ülkenin Filistin'i tanıdığını belirten uzman isimler önemli açıklamalarda bulundu.

TANINMA DİPLOMATİK ZAFER Mİ?

"Ülkeler Filistin'i tanıyor ama haritaya baktığımızda yerle yeksan olmuş bir tablo bar. Bu tanıma bu günkü hali ile mi yapılıyor?" sorusunu değerlendiren Askeri Stratejist Kemal Olçar, ülkelerin Filistin'i bugünkü hali ile tanıyamayacaklarını söyledi. Olçar, Gazze'de direnişin devam ettiğini ancak orada işgalin devam ettiğini Batı Şeria'da ise 3 kategori olduğunu ancak bu aşamada yüzde 90 kayıp verdiğini açıklayarak şöyle konuştu:

"Bu statü ile tanıma diye bir şey olmaz. Bu aşamada tanıyan ülkeler 1967 sınırları öncesi statüde olduğunu kabul ediyoruz. Tanıma bu şekilde gerçekleşmişse İngiltere açısından karşıda bir Filistin devleti var. Dolayısıyla tanıma diplomatik bir zafer. Fakat karşıda diplomasiyi kullanan bir devlet yok. O nedenle diplomatik zaferlerle İsrail katil devletin durdurulması pek mümkün görünmüyor şuan.