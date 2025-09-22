Soykırımcı İsrail'e küresel abluka! A Haber’de çarpıcı yorum: Dijital anlamda Filistin devleti planı
Katil İsrail işgal güçleri Gazze’de yeniden başlattığı bombardımanlarla soykırım planını genişletiyor. Uluslararası alanda işgale karşı tepki gösteren ülkeler ardı arkasına Filistin Devleti’ni tanıma kararı alırken; A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler, peş peşe gelen tanıma kararlarına ilişkin İsrail’in küresel bir abluka içine alındığını belirtti. Askeri Stratejist Kemal Olçar, Filistin’i tanıyan ülkeler arasında özellikle İngiltere’nin ikinci aşamaya geçerek, İsrail’e karşı tepki geliştirip yaptırım kararlarının alınması gerektiğine dikkat çekti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Aliyev ise İsrail’in bölgede sürdürdüğü politikalara değinerek dijital anlamda bir Filistin devletinin oluşturmak istendiğini söyledi.
Gazze Şeridi'nde başlayan soykırım planına karşı çıkan ülkeler bir bir Filistin Devletini tanıdığını açıkladı. A Haber canlı yayınında bugüne kadar toplamda 151 ülkenin Filistin'i tanıdığını belirten uzman isimler önemli açıklamalarda bulundu.
TANINMA DİPLOMATİK ZAFER Mİ?
"Ülkeler Filistin'i tanıyor ama haritaya baktığımızda yerle yeksan olmuş bir tablo bar. Bu tanıma bu günkü hali ile mi yapılıyor?" sorusunu değerlendiren Askeri Stratejist Kemal Olçar, ülkelerin Filistin'i bugünkü hali ile tanıyamayacaklarını söyledi. Olçar, Gazze'de direnişin devam ettiğini ancak orada işgalin devam ettiğini Batı Şeria'da ise 3 kategori olduğunu ancak bu aşamada yüzde 90 kayıp verdiğini açıklayarak şöyle konuştu:
"Bu statü ile tanıma diye bir şey olmaz. Bu aşamada tanıyan ülkeler 1967 sınırları öncesi statüde olduğunu kabul ediyoruz. Tanıma bu şekilde gerçekleşmişse İngiltere açısından karşıda bir Filistin devleti var. Dolayısıyla tanıma diplomatik bir zafer. Fakat karşıda diplomasiyi kullanan bir devlet yok. O nedenle diplomatik zaferlerle İsrail katil devletin durdurulması pek mümkün görünmüyor şuan.
DEVLET OLMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKLİ?
İkinci husus olarak söz konusu sınırlar 1967'te dönerse eğer Gazze ile Batı Şeria arasında bir koridor olması gerekiyor. Doğu Kudüs başkent şeklinde Filistin devletine ait olması lazım. Bu statüde tanıma gerçekleşirse eğer birleşmiş milletler de üye devlet olarak statü vermesi gerekiyor.
Ancak bir devletin Birleşmiş Milletlere üye olması için maalesef güvenlik konseyinin o 5 daimi üyesinden birinin hayır dememesi gerekiyor. Şu an da ABD hayır diyor. Böyle bir durum söz konusu.
"İSRAİL'E KARŞI YAPTIRIM PLANI"
İşgal ve soykırıma karşı uluslararası ceza mahkemesin de bireylere Netanyahu katiline karşı verdiği bir karar var. Demek ki siz artık tanınmış bir Filistin devletine yapılanların haksızlık olduğunu ve uluslararası literatürdeki işgal ve ilhak tanımlarını kullanacak mısınız?
Aksi halde Kuzey İrlanda dışında kalan diğer toprakların başka bir devlet tarafından işgaliyle aynı statüde Filistin şu an tanıdığınız için. O nedenle İsrail'e karşı yaptırım tedbirleri alacak mısınız? ve bunun Avrupa Birliğine taşıyacak mısınız?
DİJİTAL ANLAMDA FİLİSTİN DEVLETİ
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Aliyev: Avrupa ülkelerinin aldığı bu karar çok geç alınmış bir karar. Geç de olsa bu adım atılsa da bunun devamını da getirmeleri gerek. En azından Türkiye'nin İspanya'nın İsrail'e karşı koyduğu tepkiyi onların da koymaları lazım. Öte yandan İsrail'e karşı bir ambargo koymaları gerek.
İkinci husus da bir ülkenin devlet olabilmesi için 3 temel unsur vardır. Bir insan, 2 egemenlik ve 3 toprak unsuru gerekir. Ancak Filistin'e baktığımızda burada bir ülke yok. Siyasi egemenlik yok. İsrail sadece Ramallah merkezli Filistin otoritesi için Batı Şeria'da yüzde 20'lik bir alan yüzde 80'i kendi kontrolü altında ve 1967 sınırlarının da dışına çıkarak Yahudi gaspçılarla Gazze iki yıl boyunca bombalanmış, Batı Şeria'yı parçalara bölmüş Doğu Kudüs'ü ele geçirmiş bir İsrail'den bahsediyoruz. Bununla dijital anlamda bir Filistin devletini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji 22 EYLÜL HAVA DURUMU RAPORU | Sıcak dalgası başlıyor: Termometreler 30 dereceyi gösterecek! Yağışlar için yeni tarih...
- YKS EK TERCİH SON DAKİKA | YKS 2. tercihler başladı mı, tarihler ve kılavuz belli oldu mu? ÖSYM AİS ekranı...
- Eylül ayı enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Beklenti ne yönde?
- KYK burs başvuru takvimi 2025-2026 | KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Şartları neler, kimler başvurabilir?
- Sonbahar ekinoksu ne zaman? 23 Eylül ekinoksu nedir, özellikleri neler? Geceler uzamaya başladı mı?
- Küsuf Namazı nedir, nasıl kılınır? Peygamber Efendimiz Güneş Tutulması sırasında ne yapardı? İşte Güneş tutulması ile ilgili ayetler...
- Manisa’da resmen para üretiyorlar: Yaylalara ekip 81 ile satıyorlar! 1 kaşığı dahi şifa oluyor
- İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı mı? Gençlik programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte aranan şartları...
- TEKNOFEST GÜZERGAH VE ULAŞIM BİLGİSİ | 2025 TEKNOFEST İstanbul alanı nerede, girişler ücretli mi? İşte son gün etkinlik takvimi
- Emekliye %11.3'lük zamlı maaş: SSK BAĞKUR için ek artış hesabı yapıldı! Refah payı ilave edilecek mi? 6 puanlık aralık...
- TOKİ %25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları
- 11. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler? 11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak?