AK Parti’de il başkanlarını belirlemede 5 aşamalı model

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, yerel yönetimlerden genel siyasete kadar partinin dinamizmini artıracak kapsamlı bir çalışma başlattı. Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre bu çalışmanın ilk somut adımı, il başkanları düzeyinde gerçekleştirilecek bayrak değişimleri olacak. Sürecin ilk etabında Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elâzığ ve Ordu illerinde görev değişikliğine gidilmesi için start verildi.



5 AŞAMALI MODEL

Kulislerde konuşulanlara göre AK Parti Teşkilat Başkanlığı, il başkanlarını belirlemek için detaylı ve katmanlı bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bu süreç, parti içi istişarenin en kapsamlı örneklerinden biri olarak nitelendiriliyor. İllerin yeni başkanlarını belirleme noktasında temayül yoklaması, STK görüşmeleri, siyasi aktörlerle istişare, iş çevrelerine yakın mercek ve genel merkez istişare olmak üzere 5 aşamalı model izlenecek. İlk adım, söz konusu illerde bu hafta başlayacak olan temayül yoklamaları olacak. Teşkilat mensuplarının görüşleri alınarak yeni dönemde kimin il başkanı olabileceğine dair ilk işaret fişeği yakılacak.



RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

Sabah'ın haberine göre bu beş aşamanın sonunda hazırlanan rapor, Teşkilat Başkanlığı tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Her ilden üçer aday mülakata girecek. Nihai kararı ise bizzat Başkan Erdoğan verecek. Kulislerde, Ekim ayının ilk haftasında Erdoğan'ın başkanlığında yapılması planlanan il başkanları toplantısına kadar sürecin hızla sonuçlandırılması hedefleniyor.

