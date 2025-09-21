FETÖ’ye yönelik operasyon: 97 şüpheliden 16’sı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 97 şüpheliden 16'sının tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'ye yönelik mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda son bir hafta içinde FETÖ'ye yönelik 39 operasyon düzenlediklerini aktaran Yerlikaya, bu operasyonlarda 97 şüphelinin yakalandığını, 16'sının tutuklandığını, 27'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.

Bu Kabine döneminde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu operasyonlarımızda toplam 19 bin 25 şüpheli yakalandı ve işlem yapıldı. 3 bin 512'si tutuklandı. 4 bin 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonları gerçekleştiren polisimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."