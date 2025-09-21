Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’in iddiasına yanıt: Sağır duymaz uydurur! Bu işlerden anlamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKETİ GÜNDEME GETİRECEĞİM"

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği Genel Kurul toplantılarına bu yıl 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılım bekleniyor.

Özellikle insani krizlerin çözümünün güvenlik konseylerinin veto yetkisine hais ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir açıklaması yok. Bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce Birleşmiş Milletler kürsüsünden "Dünya beşten büyüktür" diyerek ilan etmiştik. Aradan geçen sürede tespitimizin haklılığı defalarca teyit edildi. Hatta genel sekreter düzeyinde Birleşmiş Milletlerin acil reform ihtiyacı açıkça dile getirilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler reformu çabalarına hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz.

İnsanlığın vicdanını yansıtan, sorunları çözen, sorunların çözümüne katkı veren duruşumuzu Genel Kurul vesilesiyle bir kez daha vurgulayacağım. Bu bağlamda görüşmelerin ilk gününde, 23 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak.

Türkiye'nin çift başlı Selçuklu kartalından ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısıyla yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkânı bulacağım.