Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt: Sağır duymaz uydurur! Bu işlerden anlamaz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. BM'deki konuşmasında Gazze'deki vahşeti gündeme getireceğini söyleyen Erdoğan "İki devletli çözüme ivme kazandırılmasını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan BMGK'da Filistin'i tanıyan birkaç devletin daha olacağının altını çizdi. Özgür Özel'in Trump hakkındaki iddialarına ilişkin de yanıt veren Erdoğan "Sağır duymaz uydurur. Bu işlerden anlamaz." ifadelerini kullandı. Suriye Devlet Başkanı Şara'yı da Ankara'da ağırlayacaklarını vurgulayan Erdoğan Suriye'deki normalleşmenin kendilerini huzurlu kıldığını belirtti. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi basın toplantısı düzenledi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
"GAZZE'DEKİ İNSANİ FELAKETİ GÜNDEME GETİRECEĞİM"
Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği Genel Kurul toplantılarına bu yıl 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde katılım bekleniyor.
Özellikle insani krizlerin çözümünün güvenlik konseylerinin veto yetkisine hais ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir açıklaması yok. Bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce Birleşmiş Milletler kürsüsünden "Dünya beşten büyüktür" diyerek ilan etmiştik. Aradan geçen sürede tespitimizin haklılığı defalarca teyit edildi. Hatta genel sekreter düzeyinde Birleşmiş Milletlerin acil reform ihtiyacı açıkça dile getirilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler reformu çabalarına hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz.
İnsanlığın vicdanını yansıtan, sorunları çözen, sorunların çözümüne katkı veren duruşumuzu Genel Kurul vesilesiyle bir kez daha vurgulayacağım. Bu bağlamda görüşmelerin ilk gününde, 23 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündeme getireceğim. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslararası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak.
Türkiye'nin çift başlı Selçuklu kartalından ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısıyla yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkânı bulacağım.
SURİYE'DE KALICI HUZUR VURGUSU
Değerli arkadaşlar, sizlerin de takip ettiği üzere, 80. Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz.
Tabii, 14 yıllık kanlı ve karanlık bir dönemin ardından 8 Aralık Devrimi'yle özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye'nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum ki bu Genel Kurul, çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı yapar.
Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'le görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum.
"SAYIN TRUMP'LA BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın katılımıyla tertiplenecek Gazze konulu bölgesel toplantıda, kardeş ülkelerin liderleriyle beraber Gazze'deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceğiz. New York'ta bulunduğum süre zarfında ayrıca Türk, Amerikan ve soydaş toplumu ile Türk ve Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim.
Değerli arkadaşlar, 25 Eylül Perşembe günü ise Washington'a geçerek değerli dostum Sayın Trump'la bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmemizde ticaret, yatırım, savunma sanayi başta olmak üzere ikili işbirliğimizi güçlendirecek konuları değerlendireceğiz. Bölgesel meseleler elbette gündemimizin ilk sırasında yer alacak.
"ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"
İki dost ve müttefik olarak yakın istişare ve koordinasyonumuzun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Sayın Trump'ın küresel barış vizyonuna ve bu uğurda ortaya koyduğu çabalara desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz.
Bölgemizde barışın korunması, istikrarın güçlendirilmesi, çatışma ve gerilimlerin durdurulmasında biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. İlk günden beri hep bu anlayışla çalıştık. Mekik diplomasisiyle sorunlara, diyalogla çözüm yolları geliştirmeye gayret ettik. Aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz.
Coğrafyamızda kan ve gözyaşının artık tamamen dinmesini, bunun yerine sulh ve sükûnun her metrekarede hâkim olmasını arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz.
Ziyaretimizin ve yapacağımız görüşmelerin ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
"BİRKAÇ FİLİSTİN'İ TANIYAN DEVLET DAHA GÖRECEĞİZ"
Bildiğiniz gibi iki gün önce Mahmut Abbas bizim ziyaretçimiz olmuştu. Kendileriyle Ankara'da etraflıca görüşmelerimizi yaptık. Ve Filistin bugüne kadar bölgede her zaman çok çok ciddi sıkıntılar yaşadı, yaşamaya da devam ediyor. Bizler de her zaman Filistin'in yanında olduk. Olmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz.
Tabii bütün bunlarla beraber, dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı. Ama son dönemde, şu an itibarıyla Birleşmiş Milletler'de Filistin'i tanıyan 140 civarında ülke var. Bu tabii sevindirici. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu defa birkaç Filistin'i tanıyan devleti daha göreceğiz. Bunlar bizler için ayrıca sevindirici olacak. Temennimiz odur ki bu sayı ne kadar artarsa, Filistin'in tanınmışlığı da o kadar süratle inşallah gelişecektir.
TRUMP'IN OĞLU İLE GAZZE PAZARLIĞI İDDİASI: SAĞIR DUYMAZ UYDURUR
Özgür Özel pazarlık sırasında yanımızda mıydı? Sağır'a hakaret etmek istemem de, sağır duymaz, uydurur. Bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekliyle verdi. Ve bizler de ilk fırsatta çok daha geniş manada gereken cevabı vereceğiz.
Bizler uçak alımlarını filan Özgür Özel sorarak bugüne kadar yapmadık, yapmayız da. Zaten bu işlerden ne anlar? Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz, Sayın Trump'la herhangi bir alışverişi Türkiye–Amerika arasında yapacak olursak, bunu zaten oğluyla yapmamıza gerek yok. Trump'ın bizzat kendisiyle yaparız.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ %25 indirim kampanyası başladı mı, ne zaman? Tapu bekleyene müjde: İşte başvuru şartları ve ödeme detayları
- 11. Yargı Paketi içeriği ve maddeleri neler? 11. Yargı Paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak?
- 4 il için turuncu alarm: Sel ve taşkın tehlikesi kapıda! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Yeni hafta güneşli ama fırtına geliyor
- Fenerbahçe başkanlık seçimi bugün saat kaçta? FB başkanlık seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Yanında olmak cesaret ister: Öfkesiyle herkesi şaşırtan en sinirli 5 burç
- SÜPER LİG TAKVİMİ | Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- 21 Eylül 2025 İstanbul elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde kesinti olacak, elektrikler ne zaman gelecek?
- Arka Sokaklar ne zaman başladı, kaç yıldır yayında? Oyuncuları kimler?
- HMGS/2 ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?
- FİLENİN EFELERİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye-Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- YILIN SON GÜNEŞ TUTULMASI: 2025 Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Türkiye’den görülecek mi?
- İlham verici yönleriyle öne çıkıyorlar: Doğuştan rehberlik gücüne sahip 4 burç