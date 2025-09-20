Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Minsk - İstanbul arasında hayat köprüsü | Türk TIR şoförü ülkesine getirildi

Belerus'ta düşüp beyin kanaması geçiren ve iki aydan fazladır komada ve yoğun bakımda olan Hatay'lı Yılmaz Eker(56), Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye'ye bir türlü getirilemedi. Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları girişim başlatılırken, konu Hatay Milletvekili Şefik Çirkin tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.