Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Minsk - İstanbul arasında hayat köprüsü | Türk TIR şoförü ülkesine getirildi
Hataylı TIR şoförü Yılmaz Eker, Belarus’ta düşerek beyin kanaması geçirdi. 69 gündür Minsk’te yoğun bakımda tedavi gören Eker, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye’ye getirilemedi. Ailesinin çağrısı üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla savaş bölgesinde özel bir “hasta nakil operasyonu” yapıldı. Türkiye’ye getirilen Eker, İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ailesi, desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.
Belerus'ta düşüp beyin kanaması geçiren ve iki aydan fazladır komada ve yoğun bakımda olan Hatay'lı Yılmaz Eker(56), Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye'ye bir türlü getirilemedi. Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları girişim başlatılırken, konu Hatay Milletvekili Şefik Çirkin tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Sabah'ın haberine göre Başkan Erdoğan, yoğun bakımdaki Eker'in derhal Türkiye'ye getirilmesi için talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen temaslar sonucu Eker, tam donanımlı ambulans uçakla Litvanya üzerinden önceki gün Türkiye'ye getirildi. Eker, önceki gün İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.
"TÜRKİYE CUMHURİYETİ HİÇBİR VATANDAŞINI YALNIZ BIRAKMAZ"
Milletvekili Çirkin, Erdoğan'ın bu ilgisi üzerine kendisine bir teşekkür mektubu yazarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşını yurtdışında mağdur ve yalnız bırakmayan anlayışınız nedeniyle Hataylı vatandaşımız, ailesi ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.
KARDEŞ EKER: CUMHURBAŞKANIMIZ ELİMİZDEN TUTTU
Eker'in kardeşi Kasım Eker yaptığı açıklamada, "69.gündür çırpınıyorduk. Abim yabancı bir ülkede komada, nasıl tedavi alıyor bilemiyorduk. Sağolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi yalnız bırakmadı, iki aydan fazların getiremedik. Sayın Cumhurbaşkanımız elimizden tuttu, sonsuz minnet duyuyoruz" diye konuştu.
