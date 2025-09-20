Atış testini geçen Sancar SİDA Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor

'GENÇLER NEREDE, HAVELSAN ORADA'

Yapay zeka seviyesinde siber güvenlik modülleri sağlayacak donanım seviyesinde çalışma başlattıklarını aktaran Nacar, "Biz gençler nerede, HAVELSAN orada diyoruz. Bunun için de 'Mühendis Çocuk' programlarımızı başlattık. Şu anda Mühendis Çocuk dergimizin ilk baskısını da TEKNOFEST'te gerçekleştirdik. Bizim standımızı ziyaret eden ve programlarımıza katılan 7-12 yaş grubu çocuklarımıza armağan ediyoruz. Bunun haricinde girişimci gençlere yönelik olarak bitirme projeleri ve ödevlerini değerlendirdiğimiz bir HAVELSAN SUIT programımız var. Bu yıl dördüncüsünü tamamladık. 270 farklı grubun değerlendirmesini yaptık ve ilk 5'e ödül verdik. Daha sonrasında eğer bu girişimci arkadaşlar kendi firmalarını kurmak isterlerse bir üst seviye olan TÜBİTAK BIGG programlarına dahil edip, orada mentorluk yapıp kendi firmalarını kurmayı, iş fikirlerini hayata geçirmesine destek oluyoruz. Hatta gerektiği zaman birtakım masrafları da biz üstleniyoruz" dedi.

BÜTÜN SİSTEMLERDEN KOMUT GÖNDERİLİYOR

SANCAR SİDA'nın son durumunu aktaran Nacar, "SANCAR SİDA uzun zamandır sahadaydı, testleri yapılıyordu. En son atış testini de geçtiğimiz hafta başarıyla tamamladı ve artık Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hak kazandı. Bu birtakım ilkleri üzerinde barındırıyor. Öncelikle bu konuda geliştirilen 16 patent var. İlk defa Deniz Kuvvetleri'nin Komuta Kontrol Sistemi olan ADVENT'e entegre olan bir Sancar platformu var. Farklı gemilerden, uçaklardan Deniz Kuvvetleri'nin ADVENT platformu olan bütün sistemlerinden komut gönderiliyor, görev veriliyor ve o görevleri inşa ediyor. Kendi içerisinde barındırdığı yapay zeka otonom sistemi ile görevi gerçekleştirirken kaçınması gereken engellerden kaçınıyor. Yapay zekadan öğrenilmiş olan bütün görevleri tek başına yerine getirebiliyor" ifadelerini kullandı.