Türkiye’nin ekonomisini hedef alan CHP’ye Başkan Erdoğan’dan sert tepki: Kargaşa ve kaos içinde

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Hırsın, tamahın, fırsatçılığın biran evvel köşeyi dönmenin veba gibi yayıldığı şu günlerde köklü temsil eden ticari ahlakımıza her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz.

Bu sistem özellikle dezavantajlı grupların ekonomik hayata katılımını kolaylaştıran yerel kalkınmayı destekleyen özgün bir işbirliği modeli. Küçük üretici de girişimci kadında genç çiftçi de kooperatif çatısı altında birdir beraberdir tek başına olduğundan çok daha güçlüdür.

Türkiye olarak gerçekten çok dinamik bir ticari hayata sahibiz. İnsanımız yetiştiriyor. Üretiyor satıyor, 81 vilayetimizle birlikte dünyaya el emeği, göz nuru ürünlerini ulaştırmanın mücadelesini veriyor. Hanım kardeşlerimiz, gençlerimiz, üreticilerimiz, kooperatifler bünyesinde güç birliği yaparak zorlukları birlikte aşıyorlar. Aynı zamanda birlikte kazanıyorlar. Tarımdan sanayiye, kadın girişimciliğinden enerjiye birçok alanda kooperatifler yerel kalkınmanın temel aktörleri haline gelmiş durumda.

Ülkemizde 62 bin kooperatif faaliyet gösteriyor. Bunu çok kıymetli bir kazanım olarak gördüğümüzü ifade ediyorum. Ancak AB'de 165 milyonu aşkın kooperatif ortağı ile 250 bin kooperatifler olduğu düşünüldüğünde henüz arzu edilen seviyede olduğumuzu söyleyemeyiz.

Agresif fiyat hareketleriyle küçük ölçekli işletmeleri yuttuğunu görüyoruz. Türkiye'de 62 bin kooperatif var. Kooperatife desteği 2 buçuk kat artırıyoruz.

2025-2029 yıllarını kapsayan yeni planla başaracağız. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planının ülkemizi daha iyi bir yere götüreceğine inanıyorum.

Türk kooperatifçiliğinin gelecek beş yılına kılavuzluk yapacağına inandığım planın hazırlanmasında emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Değerli dostlarım çok kıymetli misafirler kooperatiflerinin kuruluşunu teşvik etmek mevcut kooperatiflerimizin ise ticari kapasitelerini artırmak üzere çalışmaya devam ediyoruz.

3 MİLYAR LİRALIK DESTEK MÜJDESİ

Kooperatiflerin kuruluşunu teşvik etmek mevcut kooperatiflerimizi ticari kapasitelerini artırmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. 2020 yılında kooperatiflerin desteklenmesi programını uygulamaya geçirdik. Ülkemiz genelinde 772 kooperatifin, 826 projesine toplam 110.5 milyon TL'lik hibe desteği verdik. Geçtiğimiz yıl başında destek kalemlerinde 2 kat artışa gitmiştik. Bu yıl destek rakamlarını 2.5 katına çıkardık. Kooperatiflerimize sunulan demirbaş alım desteği 400 bin TL'den 1 milyon TL'ye sergi ve fuar katılım desteği 60 bin TL'den 150 bin TL'ye, nitelikli personel istihdam desteği 1 personel için yıllık 204 bin TL'den 266 bin 400 TL'ye iki personel için 408 bin TL'den 532 bin 800 TL'ye yükselttik.

TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız.

Türkiye'nin istikrar ve güven ortamının bozulmasına tahammülü yoktur. Ana muhalefet milli markaları hedef göstererek boykot çağrısı yaptı.