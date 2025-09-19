19 Eylül 2025, Cuma

Kooperatifçilik eylem planı! Başkan Erdoğan: Türkiye olarak dinamik ticari hayata sahibiz
Kooperatifçilik eylem planı! Başkan Erdoğan: Türkiye olarak dinamik ticari hayata sahibiz

Giriş: 19.09.2025 15:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Ülkemizde 62 bin kooperatif faaliyet gösteriyor. Bunu çok kıymetli bir kazanım olarak gördüğümüzü ifade ediyorum. TESKOMB tarafından yatırılacak 100 milyon liralık fonla kooperatiflerimize toplam 3 milyar liralık kredi imkanı sunacağız.” dedi.
