17 Eylül 2025, Çarşamba
Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi! Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 18:21 Güncelleme: 17.09.2025 19:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak 'Filistin' konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün telefonda görüştü.

Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati (FOTO: AA ) Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati (FOTO: AA )

Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak 'Filistin' konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.

