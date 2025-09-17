Bakan Fidan’dan Gazze diplomasisi! Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün telefonda görüştü.

Bakan Fidan ile Mısırlı mevkidaşı Abdulati (FOTO: AA )

Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak 'Filistin' konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.