Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi! Suudi Arabistan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak 'Filistin' konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.
