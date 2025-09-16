16 Eylül 2025, Salı
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze teması: Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze teması: Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 19:20 Güncelleme: 16.09.2025 19:25
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze teması: Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili konular ve Gazze başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze teması: Mısırlı mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze teması: Mısırlı mevkidaşı ile görüştü Dışişleri Bakanı Fidan’dan Gazze teması: Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
