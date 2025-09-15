Doha zirvesinde sonuç bildirisi yayınlandı! Devletlere açık çağrı: İsrail ile ilişkiler gözden geçirilmeli
Katil devlet İsrail’in Katar’a düzenlediği saldırı sonrasında olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Doha’da gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı zirveden sonuç bildirisi yayınlayan katılımcılar tüm devletlere İsrail ile ilişkileri gözden geçirme çağrısı yaptı.
Katar'ın çağrısıyla olağanüstü toplanan Müslüman ülkeler ve Arap ülkelerin liderleri, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde bir araya geldi. Toplamda 6 ülkeden liderin katıldığı zirvede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu liderlerin imzasıyla sonuç bildirisi kabul edildi.
ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI
Arap ve İslam ülkelerinin liderleri, olağanüstü zirvede kabul edilen sonuç bildirisinde "Tüm devletleri İsrail'in Filistin halkına karşı eylemlerini sürdürmesini engellemek için diplomatik ve ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi ve İsrail'e karşı hukuki süreçler başlatılması da dahil olmak üzere mümkün olan tüm meşru ve etkili tedbirleri almaya" davet etti. Bildiride, İsrail'in 9 Eylül'de Katar'a düzenlediği hava saldırısı şiddetle kınanarak, saldırının bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuldu. Bildiride İsrail'in eylemi "korkakça bir saldırı eylemi" ve Katar'ın egemenliğinin açık bir ihlali olarak tanımlanırken, uluslararası arabuluculuk için tarafsız bir mekana yönelik saldırı olarak nitelendirildi. Katar ile tam ve sarsılmaz bir dayanışmanın olduğu ifade edilen bildiride, İsrail'in gelecekteki saldırı tehditleri reddedilerek, İsrail'in Katar topraklarına yönelik saldırısının arabuluculuk çabalarını baltalamayı ve Gazze'de ateşkese ulaşma girişimlerini engellemeyi amaçladığı belirtildi.
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ İNSANİ FELAKET
Filistin davasına desteğin bir kez daha teyit edildiği sonuç bildirisinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemleri kınandı ve İsrail'in politikalarının benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığı kaydedildi. İsrail'in Filistinlileri zorla yerinden etmesi veya etnik temizliğe başvurmasına yönelik girişimleri reddedilen bildiride, işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakına yönelik her türlü planı kınandı. Bildiride ayrıca İsrail'e Filistin topraklarındaki işgale derhal son verme çağrısı, adil ve kalıcı barışın temeli olarak iki devletli çözüme kesin destek ve İsrail'in uluslararası hukuk karşısında cezasızlığının sona erdirilmesi talep edildi.
KATAR'IN DİPLOMATİK ROLÜNE ÖVGÜ
İsrail saldırganlığını herhangi bir gerekçeyle meşrulaştırma girişimlerinin kesin reddedildiği bildiride, Arap ve İslam ülkelerinin ortak geleceği ve kolektif güvenliğine vurgu yapılarak, Katar'ın diplomatik rolüne övgü ile Katar, Mısır ve ABD'nin Gazze'deki savaşı durdurmaya yönelik arabuluculuk çabalarına destek verildiği ifade edildi.
