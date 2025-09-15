Doha zirvesinde sonuç bildirisi yayınlandı! Devletlere açık çağrı: İsrail ile ilişkiler gözden geçirilmeli

FOTOĞRAF: İHA

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ İNSANİ FELAKET

Filistin davasına desteğin bir kez daha teyit edildiği sonuç bildirisinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemleri kınandı ve İsrail'in politikalarının benzeri görülmemiş bir insani felakete yol açtığı kaydedildi. İsrail'in Filistinlileri zorla yerinden etmesi veya etnik temizliğe başvurmasına yönelik girişimleri reddedilen bildiride, işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakına yönelik her türlü planı kınandı. Bildiride ayrıca İsrail'e Filistin topraklarındaki işgale derhal son verme çağrısı, adil ve kalıcı barışın temeli olarak iki devletli çözüme kesin destek ve İsrail'in uluslararası hukuk karşısında cezasızlığının sona erdirilmesi talep edildi.

KATAR'IN DİPLOMATİK ROLÜNE ÖVGÜ

İsrail saldırganlığını herhangi bir gerekçeyle meşrulaştırma girişimlerinin kesin reddedildiği bildiride, Arap ve İslam ülkelerinin ortak geleceği ve kolektif güvenliğine vurgu yapılarak, Katar'ın diplomatik rolüne övgü ile Katar, Mısır ve ABD'nin Gazze'deki savaşı durdurmaya yönelik arabuluculuk çabalarına destek verildiği ifade edildi.