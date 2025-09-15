Başkan Erdoğan’dan Bakü’nün kurtuluşu yıl dönümü mesajı

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum. "