15 Eylül 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan'dan Bakü'nün kurtuluşu yıl dönümü mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 17:57 Güncelleme: 15.09.2025 17:58
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutlayarak "Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum. " dedi.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

"Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum. "

