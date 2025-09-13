Bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişikliği: Karar Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bakanlık ve bazı kamu kurumlarında görev değişikliği ve atamalar gerçekleşti.

Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürü Muzaffer Akçam, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer Şahin atandı.



Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.