Bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişikliği: Karar Resmi Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bakanlık ve bazı kamu kurumlarında görev değişikliği ve atamalar gerçekleşti. Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Şahin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Başmüfettişliğine Ahmet Gezgin atandı.
Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mardin İl Müdürü Muzaffer Akçam, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer Şahin atandı.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.