Avrupa Birliği’nin Türkiye hamlesi Yunanistan’da paniğe yol açtı! Manşetlerine taşıdılar

Avrupa'nın Türkiye hamlesi Yunanistan’da paniğe yol açtı

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ AVRUPA İÇİN RİSK"

Ancak Yunan haber kuruluşu, bu gelişmenin Avrupa ve Yunanistan için bazı riskler barındırdığını aktardı.

Sportime, Yunanistan'ın duyduğu endişeyi şu ifadelerle dile getirdi: "Avrupa, stratejik özerklik inşa etmeye çalışırken kritik alanlarda Türk savunma sanayisine bağımlı hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya. Yunanistan için bu durum, geleneksel rakibinin Avrupa güvenlik mimarisi içinde kurumsal olarak güçlenmesi anlamına geliyor. 800 milyar euroluk REARM EUROPE programı, sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de tehdit olarak dönebilecek projeleri finanse edebilir."