Avrupa Birliği'nin Türkiye hamlesi Yunanistan’da paniğe yol açtı! Manşetlerine taşıdılar
Avrupa Birliği’nin savunma alanında Türkiye’ye yönelişi Atina’da paniğe yol açtı. Yunan medyası, Ankara’nın İHA ve füze teknolojileriyle Avrupa güvenlik mimarisinde rol almasının Ege ve Doğu Akdeniz’de yeni riskler doğurabileceğini yazdı. Ayrıca Birliğin Türk savunma sanayisine bağımlı hale gelme ihtimaline dikkat çekildi.
Yunanistan merkezli Sportime haber kuruluşu, "Avrupa Türkiye'ye Kapı Açıyor, Ege ve Yunanistan İçin Dron ve Füze Tehlikesi" başlıklı dikkat çeken bir habere imza attı.
"AVRUPA ANKARA'YA YÖNELİYOR"
Haberde, Avrupa Birliği'nin (AB) insansız hava araçları (İHA) ve hava savunma sistemleri için Türkiye'ye yöneldiği, Yunanistan'ın ise rakibinin Avrupa güvenlik mimarisi içinde güçlenmesinden kaynaklı endişeli olduğu belirtildi.
"AB TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE İHTİYAÇ DUYUYOR"
Sportime haberinde AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Avrupa, Soğuk Savaş'ın en zor anlarını hatırlatan bir güvensizlik dönemi yaşıyor. Ukrayna'daki savaş, Moskova'ya olan enerji bağımlılığı ve ardı ardına gelen göç dalgaları Birliğin stratejik zafiyetlerini ortaya çıkardı. Yeterli mühimmat ve hava savunma sistemleri stoklarının bulunmaması Brüksel'i yeni ortaklar aramaya zorluyor." ifadelerini kullandı.
Yunan haber kuruluşu, bu bağlamda, Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesi sağlayabilecek bir ülke olarak öne çıktığını bildirdi.
Sportime, Türkiye'nin artan nüfuzuna atıfta bulunarak, "Baykar'ın İHA'ları, füzeleri ve yeni hava savunma sistemleri, Ankara'yı bölgesel bir güç olarak gösteriyor. İtalyan Leonardo ile iş birliği, Ankara'nın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) gibi üye devletlerle yaşanan gerilimlere rağmen, Avrupa güvenlik ekosistemine girmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİ AVRUPA İÇİN RİSK"
Ancak Yunan haber kuruluşu, bu gelişmenin Avrupa ve Yunanistan için bazı riskler barındırdığını aktardı.
Sportime, Yunanistan'ın duyduğu endişeyi şu ifadelerle dile getirdi: "Avrupa, stratejik özerklik inşa etmeye çalışırken kritik alanlarda Türk savunma sanayisine bağımlı hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya. Yunanistan için bu durum, geleneksel rakibinin Avrupa güvenlik mimarisi içinde kurumsal olarak güçlenmesi anlamına geliyor. 800 milyar euroluk REARM EUROPE programı, sonunda Ege ve Doğu Akdeniz'de tehdit olarak dönebilecek projeleri finanse edebilir."
"GÜVENLİK MİMARİSİNİ ANKARA ŞEKİLLENDİRECEK"
Haberde son olarak, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin, ortak Ar-Ge projeleri, teknoloji transferi ve savunma sanayiindeki tedarik zincirlerinin güvenliği gibi alanlarda, Avrupa'nın stratejik özerklik hedeflerine katkıda bulunabileceğinin altı çizildi.
Sportime, bu bağlamda, Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinin sadece bölgesel bir güç olarak değil, aynı zamanda Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğini şekillendirecek ve kavramsal değişimleri dengeleyecek bir avantaj olarak da öne çıktığını vurguladı.
